В Абхазии погиб актер и режиссер Андрей Хорошев
Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев (Андрей И) погиб 1 января в Сухуме (Абхазия), пытаясь спасти человека в горячем источнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Сергея Члиянца.
По словам Члиянца, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо. При этом точная причина смерти артиста пока официально не названа – ожидается заключение медиков.
Андрею Хорошеву было 66 лет. Он снимался в фильмах "Доктор Живаго", "Адмиралъ", "Боец", а также работал как режиссер и сценарист.