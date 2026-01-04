x
04 января 2026
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 08:06
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Абхазии погиб актер и режиссер Андрей Хорошев

Россия
время публикации: 04 января 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 08:03
В Абхазии погиб актер и режиссер Андрей Хорошев
Фото: Gasrghargha/Википедия

Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев (Андрей И) погиб 1 января в Сухуме (Абхазия), пытаясь спасти человека в горячем источнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Сергея Члиянца.

По словам Члиянца, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо. При этом точная причина смерти артиста пока официально не названа – ожидается заключение медиков.

Андрею Хорошеву было 66 лет. Он снимался в фильмах "Доктор Живаго", "Адмиралъ", "Боец", а также работал как режиссер и сценарист.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook