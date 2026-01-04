В Абхазии погиб актер и режиссер Андрей Хорошев

Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев (Андрей И) погиб 1 января в Сухуме (Абхазия), пытаясь спасти человека в горячем источнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Сергея Члиянца.

По словам Члиянца, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо. При этом точная причина смерти артиста пока официально не названа – ожидается заключение медиков.

Андрею Хорошеву было 66 лет. Он снимался в фильмах "Доктор Живаго", "Адмиралъ", "Боец", а также работал как режиссер и сценарист.