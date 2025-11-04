Йоав Гинай назначен консультантом на отборе песни, которая представит Израиль на "Евровидении"

Композитор Йоав Гинай назначен консультантом по отбору композиции, которая представит Израиль на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2026 году. Такое решение корпорация "Кан", отвечающая за конкурс, приняла по следам прошлогоднего конфликта. Тогда группа израильских музыкантов и авторов песен выступила против решения выбрать композицию, написанную певицей и композитором Керен Пелес, из-за конфликта интересов: Пелес является судьёй телешоу "Следующая звезда" – программы, сотрудники которой непосредственно вовлечены в процесс выбора конкурсной песни.

Йоав Гинай назначен внешним консультантом по процессу выбора конкурсной композиции. Его задачей будет реформирование системы отбора, чтобы процедура не нарушала никакие правовые или этические нормы. Гинай должен предложить справедливый и профессиональный механизм, гарантирующий, что решение жюри будет основываться на качестве песни, а не на известности авторов. В корпорации рассматривают привлечение искусственного интеллекта, который исполнит поданные на отбор песни, не раскрывая личности авторов перед комиссией.

"Это большая честь – помочь корпорации в столь важной национальной миссии, особенно в период, когда Израиль подвергается культурному бойкоту на множестве международных площадок", – заявил Гинай.