Кнессет одобрил спорный законопроект о реформе телевещания

В ночь с понедельника на вторник (4 ноября) Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о реформе вещания, продвигаемый министром связи Шломо Караи.

Согласно законопроекту, будет создан новый регулирующий орган "Управление по вопросам вещания", который почти напрямую будет подчиняться министру связи. Кроме того, министр связи получает полномочия назначать 5 из 7 членов этого управления. Новая структура получит полномочия штрафовать телеканалы, причем штраф может составлять до 1% от доходов каналов. Министр также сможет дополнять и менять список нарушений, за которые предусмотрены санкции.

Кроме того, реформа отменяет разделение между владельцами телеканалов и редакциями новостей, действовавшее как защита от давления и посягательств на свободу слова. Теперь владельцы смогут напрямую вмешиваться в редакционную политику.

Еще одно нововведение – отмена требования к владельцам инвестировать в новостные службы минимум 55 миллионов шекелей в год. Это означает, что владельцы каналов могут сокращать бюджеты новостных служб, делая ставку на развлекательный контент. Кроме того, отмена такого обязательства может стать инструментов давления владельцев каналов на новостные службы.

Ещё один пункт реформы предполагает, что компании yes и HOT будут обязаны передавать государству все данные о телерейтингах. Если сегодня измерением рейтингов занимается независимый совет, то государственная служба, осуществляющая эту функцию, будет полностью подконтрольна власти. В результате власти смогут перенаправлять рекламные бюджеты в лояльные СМИ.

"Речь идёт не просто о регулировании СМИ, а о создании системы страха и зависимости", цитирует Mako представителей израильской медиаиндустрии. По сути, добавляют они, власть хочет, чтобы СМИ занимались не расследованиями, а борьбой за собственное выживание.