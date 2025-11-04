Медики борются за жизнь годовалого малыша, утонувшего в бедуинском поселке в Негеве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае в бедуинском поселке в Негеве, где утонул (при невыясненных пока обстоятельствах) маленький ребенок.

Бригада МАДА выехала навстречу автомобилю, который вез малыша, и пересеклась с ним на шоссе 25 возле Абу-Талуля. Медики немедленно приступили к попыткам реанимировать младенца в возрасте примерно одного года.

На машине интенсивной терапии он отправлен в больницу "Сорока" в критическом состоянии, параллельно с продолжением реанимационных мероприятий.