Культура

Медики борются за жизнь годовалого малыша, утонувшего в бедуинском поселке в Негеве

Негев
Дети
время публикации: 04 ноября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 10:55
Медики борются за жизнь годовалого малыша, утонувшего в бедуинском поселке в Негеве
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае в бедуинском поселке в Негеве, где утонул (при невыясненных пока обстоятельствах) маленький ребенок.

Бригада МАДА выехала навстречу автомобилю, который вез малыша, и пересеклась с ним на шоссе 25 возле Абу-Талуля. Медики немедленно приступили к попыткам реанимировать младенца в возрасте примерно одного года.

На машине интенсивной терапии он отправлен в больницу "Сорока" в критическом состоянии, параллельно с продолжением реанимационных мероприятий.

