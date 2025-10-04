Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменен, певца "обвинили в сионизме"

Концерт британского певца Робби Уильямса, первоначально запланированный на 7 октября в стамбульской Atakoy Marina, был отменен, сообщает Türkiye Today.

Певец, у которого есть особая связь с Турцией благодаря его жене Айде Филд (она наполовину турчанка), столкнулся с резкой критикой в социальных сетях и с обвинениями в "сионизме". Как сообщается в турецких СМИ, особое внимание критики уделяли теще Уильямса, Гвен Филд, которая имеет еврейское происхождение.

На одном из прошлых концертов Уильямс объяснил, что его жена еврейка, поэтому их дети воспитываются в еврейской традиции.

"Я воспитываю своих детей евреями и благодарен еврейскому народу", – заявил Уильямс еще в 2023 году во время своего концерта в Тель-Авиве. Он добавил: "Моя жена еврейка, значит, мои дети – евреи. Мне нравится поддерживать некоторые традиции в семье, просто из уважения к вам и вашей истории".