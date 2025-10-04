Умер итальянский актер Ремо Джироне, сыгравший Тано Каридди в телесериале "Спрут"

В возрасте 76 лет умер Ремо Джироне, итальянский киноактер и режиссер, получивший мировую известность благодаря исполнению роли Тано Каридди в телесериале о борьбе с итальянской мафией "Спрут" (1984-2001).

Офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2018).

Всего за свою карьеру он снялся в более чем ста фильмах и сериалах, среди которых: "Антихрист" (1974), "У истоков мафии" (1976), "Корлеоне" (1978), "Путешествие капитана Фракасса" (1991), "Карл Великий" (1993), "Смерть колдуньи" (1996), "Маркиза" (1997), "Пираты" (1999), "Операция "Валькирия"" (2004), "Комиссар Рекс" (2008-2015), "Ford против Ferrari" (2019) и др.

В 1991 году дебютировал как кинорежиссер.