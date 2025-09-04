x
04 сентября 2025
Культура

В Турции отменили концерт французского певца Энрико Масиаса из-за его поддержки Израиля

Музыканты
Турция
Франция
время публикации: 04 сентября 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 12:51
В Турции отменили концерт французского певца Энрико Масиаса из-за его поддержки Израиля
Ludovic Marin, Pool via AP

Мэрия Стамбула объявила об отмене запланированного на 5 сентября выступления французского певца еврейского происхождения Энрико Масиаса (настоящее имя – Гастон Гренассия). В распространённом городскими властями заявлении утверждается, что отмена связана с "многочисленными призывами к протестам" против концерта музыканта. Решение принято якобы в интересах самих же протестующих – чтобы не давать им повод нарушать закон.

Упомянутые призывы к протесту связаны с тем, что 86-летний Масиас не скрывает своей поддержки Израиля – в том числе во время войны в секторе Газы. Выходец из семьи алжирских евреев, он выступал для солдат ЦАХАЛ ещё в период Шестидневной войны в 1967 году. Из-за связей с Израилем Масиасу так и не разрешили посетить с концертами историческую родину – дважды, в 2000 и 2007 годах, музыкант пытался организовать выступления в Алжире, но оба раза сталкивался с противодействием со стороны властей этой страны.

"Израиль не может позволить себе проиграть войну, – говорил он в последние годы. – Палестинцы находятся в заложниках не только у ЦАХАЛ, но и у ХАМАС, прячущегося в больницах и школах".

Культура
