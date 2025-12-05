"Главное – радоваться". Куклы из спектакля "Нет рая на земле" в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

В день рождения Марины Вершининой – одной из создательниц и актрисы "Театра Алеф" – на вопросы отвечали куклы, участвующие в спектакле "Нет рая на земле" по одноименной повести Эфраима Севелы.

Маруся про любовь: любовь – это когда ты для кого-то хочешь больше, чем для себя.

Фимка о том, есть ли Бог: пусть Бог будет, чтобы не до конца конец.

Таня про мир: мир состоит из огромного количества тайн, которые не нужно разрушать.

Берэлэ дали минуту для обращения ко всему миру. И он сказал: Не надо заборов! Мороженое и цирк для всех! И чтобы никто не болел! Главное – радоваться. А когда все вокруг радуются, то как будто бы все евреи.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Мариной Вершининой и куклами из спектакля "Нет рая на земле"

