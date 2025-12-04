x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 20:24
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израиль примет участие в конкурсе "Евровидение-2026", Нидерланды покинули конкурс

Евровидение-2026
время публикации: 04 декабря 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 19:58
Израиль примет участие в конкурсе "Евровидение-2026", Нидерланды покинули конкурс
AP Photo/Martin Meissner, File

Ассамблея Европейского вещательного союза проголосовала за изменение правил голосование на конкурсе, таким образом предотвратив второе голосование по вопросу об отстранении Израиля. В ответ на это решение Нидерланды объявили о своем официальном выходе из конкурса в этом году.

Как сообщает новостная служба телерадиокорпорации "Кан", которая занимается организацией участия Израиля в "Евровидении" и транслирует эфир конкурса, против Израиля выступили представители Испании, Турции, Словении и Бельгии.

В числе стран, поддержавших отстранение Израиля от конкурса, были также Испания, Нидерланды, Ирландия и Исландия, которые угрожают покинуть "Евровидение", если Израиль не будет исключен. Нидерланды выполнили свою угрозу сразу после оглашения решения, вскоре поступило сообщение об аналогичном решении Словении, Испании и Ирландии.

Швеция и Великобритания заняли нейтральную позицию, призвав оставить политику вне конкурса.

Украина выступила против проведения голосования по исключению Израиля, заявив, что нельзя сравнивать дисквалификацию России со сложившейся ситуацией в Израиле.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 декабря 2025

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии: "Евровидение" не должно состояться без Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 ноября 2025

"Евровидение" меняет правила голосования. Вероятно, из-за Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 10 ноября 2025

Гендиректор Австрийской ассоциации Израилю: "Вы – неотъемлемая часть Евровидения в Австрии"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 ноября 2025

Йоав Гинай назначен консультантом на отборе песни, которая представит Израиль на "Евровидении"