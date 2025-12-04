Израиль примет участие в конкурсе "Евровидение-2026", Нидерланды покинули конкурс

Ассамблея Европейского вещательного союза проголосовала за изменение правил голосование на конкурсе, таким образом предотвратив второе голосование по вопросу об отстранении Израиля. В ответ на это решение Нидерланды объявили о своем официальном выходе из конкурса в этом году.

Как сообщает новостная служба телерадиокорпорации "Кан", которая занимается организацией участия Израиля в "Евровидении" и транслирует эфир конкурса, против Израиля выступили представители Испании, Турции, Словении и Бельгии.

В числе стран, поддержавших отстранение Израиля от конкурса, были также Испания, Нидерланды, Ирландия и Исландия, которые угрожают покинуть "Евровидение", если Израиль не будет исключен. Нидерланды выполнили свою угрозу сразу после оглашения решения, вскоре поступило сообщение об аналогичном решении Словении, Испании и Ирландии.

Швеция и Великобритания заняли нейтральную позицию, призвав оставить политику вне конкурса.

Украина выступила против проведения голосования по исключению Израиля, заявив, что нельзя сравнивать дисквалификацию России со сложившейся ситуацией в Израиле.