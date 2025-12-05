"Место радости": новый сериал Ноа Колер обо всех триггерах сразу

Есть в психологии такая практика: когда тебя накрывает страхом, тревогой или отчаянием, представь себе свое место радости – то место, где ты чувствовал себя в безопасности, необязательно даже в счастье. Практика эта помогает, если такое место было или есть в вашей жизни. Но можно и помечтать. Сериал Ноа Колер "Место радости" как раз совершает обратный процесс – выдергивает зрителя из бытовой повседневности, в которой поколение 40-50-летних пытается утопить свои страхи, предлагая ему с этими страхами поговорить.

Веред (Ноа Колер) живет вполне обычной жизнью женщины между 40 и 50-ю. Привычно раздражающий муж Бен (Эвияху Пинхасов), но верный и заботливый, двое разбрасывающих хлам по дому детей, капризничающая постаревшая мать Наоми (Тики Даян). И счастьем не назовешь, и на несчастье не похоже. Знакомство с новым бойфрендом подруги Йотамом (Идан Хавив) – просветленным гуру духовных практик – Веред поначалу исключительно смешит, а Бена, который тяжело и много работает в своем ресторане, чтобы обеспечить семью, и вовсе раздражает. Но и триггерит – страстный роман пары, не обремененной заботами, не может не взволновать давно забывших о страсти супругов. Секса, впрочем, не получится: то Веред не в настроении, то Бен выпустит газы в самый неподходящий момент (Колер удается сказать и о физиологическом в семейном сосуществовании, сохраняя тонкую грань между точностью отражения и пошлостью). А наутро все и вовсе покатится к черту самым фантасмагорическим и при этом совсем не неожиданным, хоть и травматичным, образом: Веред позвонит давняя подруга ее матери Двора (Лия Кениг), чтобы рассказать, что Наоми просила ее помочь ей покончить с собой, ведь Двора в детстве в годы войны лучше всех умела убивать черепах, чтобы прокормиться. А у Наоми сахарный диабет, и ей должны ампутировать ногу.

Ноа Колер после выхода сериала "Репетиции" доказала, что она не просто прекрасная драматическая актриса, но и отличный сценарист. Ее истории всегда про человеческое в человеке, про тревоги и смешное в повседневном – то, чем особенно выделяется израильское кино, в котором комическое и трагическое прочно срощены, как и в нашей реальности. "Место радости" подкупает в первую очередь этой естественностью сосуществования жизни и смерти здесь и сейчас, спокойной (хоть герои и срываются на крик) бытовой мудрости ("Жизнь и впрямь не великое счастье"), отчаянием и смирением ("Старики умирают – так устроена природа"). Веред, изо всех сил пытающаяся спасти мать и свою женскую самость, вызывает и сочувствие, и раздражение. То, что европейскому кинематографу после всех экспериментов дается все сложнее, – показать просто человека со всеми его достоинствами и недостатками, слабостями, триггерами и метеоризмом по утрам, – Колер удается легко и естественно. То, о чем в европейском и американском кино принято говорить с обязательной скорбью, – Холокост и смерть – в сериале "Место радости" обретает новую интонацию ироничной горечи. Колер попала во все триггеры сразу: и кризис среднего возраста, и то, о чем мечталось в юности и не сбылось, и страх перед смертью постаревших и болеющих родителей, и усталость от ежедневности на фоне войны (это проскакивает всего одной фразой, но и ее достаточно), и наша коллективная травма Холокоста и 7 октября (рассказывая о Холокосте дочери-подростку, Веред заплачет: "Ты в безопасности, с тобой это не случится, у тебя есть дом"), и убитая Холокостом идишская цивилизация, доживающая последние месяцы и дни в памяти умирающих выживших, и неожиданная страсть, и выбор между ней и утомившей, но такой своей семьей, и даже религиозные запреты, единственная попытка вырваться из которых и выглядит паршиво, и закончится катастрофой. В этом проекте, снятом явно с небольшим бюджетом и с большим сердцем, спрессовалось так много, что он не мог не попасть в зрителей, несмотря на неровность сценария, некоторую избыточность темы Холокоста и искусственно звучащего идиша, ограниченности локаций и отчасти несовершенно сыгранных ролей. Все это в конечном итоге не имеет никакого значения, потому что складывается в такое же неровное, сложное, неоднозначное болезненное и уморительно смешное действо, как и наш каждый день. И будет совсем неудивительно, если "Место радости" купят западные стриминги – давно кинематографистам в кино не удавался просто человек.