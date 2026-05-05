Маша Гессен в числе лауреатов Пулитцеровской премии 2026 года. Список

Маша Гессен, публикующаяся в The New York Times, стала лауреатом Пулитцеровской премии 2026 года в категории Opinion Writing – публицистика, колонки и авторские комментарии. Жюри отметило цикл ее репортажных эссе о росте авторитарных режимов, в которых исторический опыт и личная биография используются для анализа тем угнетения, принадлежности и изгнания. Среди отмеченных работ – тексты о второй администрации Дональда Трампа, механизмах "предварительного подчинения" и нормализации авторитарных практик.

В журналистских номинациях Пулитцеровскую премию "За служение обществу" получила The Washington Post – за расследование перестройки федеральных ведомств администрацией Трампа и последствий масштабных сокращений.

В категории Breaking News Reporting награжден штат издания The Minnesota Star Tribune за освещение стрельбы в католической школе; в Investigative Reporting – редакция The New York Times за материалы о конфликтах интересов и обогащении семьи и союзников Трампа; в National Reporting – Reuters, в частности Нед Паркер, Линда Со, Питер Айслер и Майк Спектор, за материалы об использовании государственной власти для расширения президентских полномочий и давления на противников.

В International Reporting премию получили Дейк Кан, Гаранс Берк, Байрон Тау, Анируддха Госал и Яэль Грауэр из Associated Press – за расследование о глобальном распространении современных инструментов массовой слежки.

В Beat Reporting награждены Джефф Хорвиц и Энген Тэм из Reuters за материалы о Meta; в Explanatory Reporting – Сьюзи Нилсон, Меган Фан Манс и Сара ДиНатале из San Francisco Chronicle; в Local Reporting премии получили две работы: материалы The Connecticut Mirror и ProPublica о законах о буксировке автомобилей, а также штат Chicago Tribune за освещение иммиграционных рейдов администрации Трампа в Чикаго.

В категории Feature Writing лауреатом стал Аарон Парсли из Texas Monthly; в Criticism – Марк Лэмстер из The Dallas Morning News; в Illustrated Reporting and Commentary – Ананад RK, Супарна Шарма и Натали Обико Пирсон из Bloomberg; в Breaking News Photography – фотограф Сахер Альгорра, сотрудничавший с The New York Times, за серию снимков о разрушениях и голоде в Газе; в Feature Photography – Джахи Чиквендиу из The Washington Post; в Audio Reporting – команда подкаста Pablo Torre Finds Out.

В книжных, театральных и музыкальных номинациях лауреатами стали: Дэниел Краус за роман Angel Down; Бесс Уол за пьесу Liberation; Джилл Лепор за историческую книгу We the People: A History of the U.S. Constitution; Аманда Вейлл за биографию Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution; Июнь Ли за мемуары Things in Nature Merely Grow; Джулиана Спар за поэтический сборник Ars Poeticas; Брайан Голдстоун за книгу There Is No Place for Us: Working and Homeless in America; Габриэла Лена Франк за музыкальное произведение Picaflor: A Future Myth. Специальной награды удостоена журналистка Джули К. Браун из Miami Herald за расследования о Джеффри Эпштейне.