04 мая 2026
Культура

Сериал "Место радости" стал фаворитом премии израильской Академии телевидения

время публикации: 04 мая 2026 г., 14:45 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 14:45
Церемония вручения премии Академии телевидения завершилась множеством наград для сериала "Место радости" – включая награды за сценарий, режиссуру и главные роли исполнителям главных ролей Ноа Колер и Авияху Пинхасову. Среди других лауреатов: Тики Даян, Ротем Села, покойный Алон Абутбуль, получивший две награды, и "Камерный квинтет", удостоенный премии за вклад в развитие телевидения.

Фаворитом премии стал сериал "Место радости", который, помимо наград в основных категориях, получил награду за лучший сценарий (Ноа Колер) и режиссуру (Рам Нехари), а также призы за лучшую мужскую роль (Авияхуху Пинхасов) и лучшую женскую роль (Колер).

Скончавшийся прошлым летом Алон Абутбуль был награжден посмертно за две работы – лучшую мужскую роль второго плана в сериале "Немец" и в комедии "Миры" (יקומות).

