"Странники" – персональная выставка израильского художника Бориса Карафёлова

В галерее "Аль а-Цук" (Нетания) проходит нежная выставка художника Бориса Карафёлова – "Странники". Экспозиция посвящена теме странников в широком смысле, физическом перемещении с места на место и в своеобразном томлении духа, свойственном людям думающим.

Таким образом персонажи куда-то идут, а если отдыхают, то находятся в состоянии перехода внутреннего. В попытке найти место, время и общество, к которому невозможно принадлежать вечно, но можно найти временную передышку.

На верхнем этаже галереи это движение наблюдается особенно ясно, потому что именно так "было задумано" и выстроено куратором – Ликой Длугач. А на нижнем – каждая картина больше уходит вглубь самой себя. Так стоит обратить внимание на камерный портрет жены художника, писательницы Дины Рубиной. У каждого публичного человека для незнакомых глаз вырабатывается маска. На этом портрете выражение лица более интимное, для своих.

Борис работает принципу "интервальной цветовой математики", как он её называет, улавливая правильное месторасположение цветовых пятен, при помощи которых создаёт свои послания.

К выставке было написано девяносто работ за очень короткий срок. При этом художник сокрушается: "Работаю медленно".

Борис Карафёлов пишет при дневном свете, плоскостями, используя сложные цвета в разных гармониях. Между плоскостями проглядывает холст иногда для восприятия картины надо будет отойти на несколько шагов, а потом подойти обратно.

Несмотря на то, что на выставке выставлены не все написанные картины, чтобы оставить "воздух", всё равно развеска довольно плотная. Поэтому, чтобы полотна не мешали друг другу, и чтобы ощутить внутреннее свечение, которое художник выстраивает в найденной гармонии, придётся остановиться возле каждого полотна и сосредоточиться на нём.

Выставка стала возможной благодаря нескольким факторам, в том числе и потому, что муниципалитет Нетании раз в году отдаёт галерею на откуп художникам репатриантам всех волн.

О художнике

Борис Карафёлов родился в 1946 году под Ташкентом. В том же году семья вернулась в Винницу. После окончания Винницкой художественной школы продолжил обучение в Крымском художественном училище имени Н. С. Самокиша в Симферополе.

С 1969 по 1976 годы Карафёлов преподавал рисование в художественной школе Винницы, до 1989 года, преподавал живопись в Московской школе молодых художников. Помимо педагогической деятельности, он создавал эскизы декораций и костюмов для театров: Театра на Таганке (Москва), Донского театра драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск), Merlin Theatre (Будапешт) и других.

В 1990 году художник репатриировался в Израиль, а спустя два года стал лауреатом конкурса "Иш Шалом" в Иерусалиме. Карафёлов – член Международной художественной ассоциации при UNESCO.

Его работы находятся в крупнейших музейных собраниях, включая ГМИИ им. Пушкина и Государственный Музей Востока (Москва), Братиславский музей искусств, Raab Gallery (Лондон, Берлин), Gusfield-Glimmer Gallery (Чикаго), Urban Gallery (Париж, Ницца), а также в частных коллекциях по всему миру – в Израиле, России, США и странах Европы.

Борис Карафёлов живёт и работает в Мевасерет-Ционе.

Куратор выставки: Лика Длугач

Адрес: Нетания, ул. Маапилим 19

Вход свободный

Выставка продлится до 9 ноября

Репортаж с выставки Татьяна Савин