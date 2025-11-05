Netflix продлил романтическую комедию "Никто этого не хочет" на третий сезон

Сериал "Никто этого не хочет", который рассказывает о романтических отношениях ведущей секс-подкаста и реформистского раввина, продлили на третий сезон. Это решение было принято всего через две недели после того, как на стриминговой платформе Netflix вышла вторая часть шоу.

Главные роли в сериале исполняют Кристен Белл и Адам Броди. Белл играет Джоан – ведущую подкаста о сексе и знакомствах, а Броди – раввина Ноа, в которого она влюбляется. Второй сезон рассказывает о развитии отношений героев, препятствием для которых становится желание Ноа, чтобы Джоан приняла иудаизм.

Сериал стал одним из самых успешных проектов Netflix. Первый сезон посмотрели 10.3 млн. раз, а второй 8.6 млн. просмотров всего за четыре дня после премьеры. Первый сезон шоу был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал".

Создательница сериала Эрин Фостер рассказывала в интервью, что в основу сценария легла ее личная история. "Я невероятно взволнована тем, что мы приступаем к третьему сезону этого шоу, – говорит она. – Для меня большая честь писать о моей любимой паре в таком масштабе".

Премьера третьего сезона ожидается на Netflix в 2025 году.