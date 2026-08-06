Четырехчасовой документальный фильм об Илоне Маске покажут на фестивале в Торонто

Документальный фильм "Маск" режиссера Алекса Гибни вошел в программу TIFF Docs Международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 10 по 20 сентября. Картина продолжительностью 232 минуты посвящена карьере Илона Маска, его влиянию на технологическую индустрию и сосредоточенной в его руках власти.

Мировая премьера фильма состоится ранее на Венецианском кинофестивале, где "Маск" будет показан вне конкурса. Поэтому торонтский показ станет не премьерой, а одной из первых фестивальных демонстраций картины. Гибни известен документальными расследованиями об Enron, саентологии, Стиве Джобсе, WikiLeaks и Элизабет Холмс.

В документальную программу TIFF вошел 21 фильм из 20 стран. Среди них – картины о футболистке Меган Рапино, палестинском мыслителе Эдварде Саиде, певице Дарлин Лав и истории отношений между афроамериканской и еврейской общинами США. Программу откроет фильм Ребеки Хантт "Рапино".