В Сеуле на 75-м году жизни умер известный южнокорейский актер Ан Сон-ги, сообщает Associated Press.

Известно, что актер много лет боролся с заболеванием крови. В конце декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как потерял сознание дома. С тех пор находился в отделении интенсивной терапии.

Ан Сон-ги начал сниматься еще ребенком (дебют – в 1957 году) и стал одной из ключевых фигур корейского кино. Среди наиболее известных картин с его участием – "Мандара", "Два полицейских", "Сильмидо", "Радио-стар" и другие. В общей сложности за почти 70-летнюю кинокарьеру он сыграл около 140 ролей.