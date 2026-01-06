x
06 января 2026
|
последняя новость: 10:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 10:36
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Голливуде предлагают заменить Галь Гадот на Мелиссу Баррера, которую уволили за антисемитизм

Съемки
Звезды
Антисемитизм
время публикации: 06 января 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 09:45
В Голливуде предлагают заменить Галь Гадот на Мелиссу Баррера, которую уволили за антисемитизм
Jordan Strauss/Invision/AP

Канадский актер Симу Лю (("Шан-Чи", "Барби") выступил с предложением заменить израильскую актрису Галь Гадот на Мелиссу Баррера, которая якобы проходила пробы на роль Чудо-женщины. Несколько месяцев назад стало известно, что израильская актриса, вероятно, больше не будет играть Чудо-женщину в новой части франшизы "Супермен". Режиссер Джеймс Ганн подтвердил эту информацию, но кто займет место Гадот, не сообщил. Он также рассказал, что в новом фильме вселенной DC не будет и Генри Кавилла, игравшего Супермена.

К обсуждению кастинга неожиданно подключился Симу Лю с предложением выбрать на роль Чудо-женщины мексиканскую актрису Мелиссу Баррера, от услуг которой отказались голливудские студии после 7 октября в связи с ее откровенно пропалестинскими и антиизраильскими высказываниями. Актер заявил, что видит в роли Чудо-женщины Мелиссу Барреру – его партнёршу по сериалу Netflix "Копенгагенский тест".

По словам Лю, во время репетиций у Барреры были моменты, которые показались ему "вполне в духе Чудо-женщины", и он "просто бросает эту идею" – в том числе на случай, если её услышит глава DC Studios Джеймс Ганн или команда проекта.

Баррера оказалась в центре скандала в ноябре 2023 года – её уволили из проекта "Крик 7" после публикаций в соцсетях с резкой критикой Израиля и обвинениями в адрес страны из-за войны в Газе; эти высказывания также вызвали обвинения в антисемитизме.

Галь Гадот играла Чудо-женщину в шести фильмах, однако из-за перезапуска франшизы DC весь кастинг проекта изменится. Новый фильм и связанный с ним сериал находятся на ранней стадии разработки, официальные результаты кастинга пока не объявлены.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 22 января 2024

Мелисса Баррера приняла участие в пропалестинском митинге на кинофестивале Сандэнс
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 декабря 2023

Звезда франшизы "Крик" Мелисса Баррера сравнила страдания Христа со страданиями палестинцев