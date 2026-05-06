Личные вещи Мэттью Перри, включая сценарий сериала "Друзья", продадут на аукционе

Личные вещи покойного актера Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья", будут выставлены на благотворительный аукцион уже в следующем месяце. Торги организованы совместно с фондом Matthew Perry Foundation, который занимается поддержкой людей с зависимостями и борьбой со стигмой вокруг этой темы.

Среди главных лотов – предметы, связанные с культовым сериалом "Друзья". Поклонники смогут приобрести коллекцию из 26 сценариев эпизодов, включая серии "Эпизод с загаром Росса", "Эпизод, где Джоуи говорит по-французски" и двухсерийный финал шоу "Последний эпизод".

Также на аукционе появятся два сценария с автографами Мэттью Перри и его коллег по сериалу – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера. Эти материалы были переданы Warner Bros.

Еще одним памятным лотом станет фотоальбом под названием "Эпизод с последним ужином", внутри которого сохранилось письмо от "Дженни". Кроме того, поклонники смогут побороться за копию знаменитой желтой рамки-глазка с двери квартиры Моники.

Аукцион стартует 5 июня. Все чистые доходы направят на поддержку инициатив, связанных с помощью людям, страдающим зависимостью. В заявлении Heritage Auctions говорится, что цель проекта – продолжить главное наследие Перри: "создать будущее без стигмы вокруг зависимости, где каждый человек, ищущий путь к восстановлению, сможет получить необходимую помощь, ресурсы и поддержку сообщества".

Часть средств также получат программа Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine при Massachusetts General Hospital, музыкальный фестиваль Healing Appalachia, посвященный восстановлению после зависимости, а также небольшие организации, работающие напрямую с людьми в кризисе.

Мэттью Перри долгие годы боролся с зависимостями. Актер скончался 28 октября 2023 года. Причиной смерти стали последствия употребления кетамина.