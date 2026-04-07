Махрин Сохаил удостоена литературной премии Фолкнера

Пакистано-американская писательница Махрин Сохаил стала лауреатом литературной премии PEN/Faulkner Award for Fiction 2026 года за дебютный сборник рассказов "Мелкие грешники". Об этом сообщается на сайте премии.

Председатель жюри Лорен Фрэнсис-Шарма отметила, что книга написана "острым и выразительным стилем" и в небольшом объеме охватывает широкий спектр человеческих чувств – от желаний и ярости до любви и утрат. По ее словам, сборник раскрывает богатый мир переживаний, присущих почти каждой жизни.

Всего жюри рассмотрело 387 произведений, опубликованных американскими авторами в 2025 году. Заявки поступили от 155 издательств, в том числе независимых и академических.

Махрин Сохаил, родившаяся в Пакистане и живущая в Вашингтоне, заявила, что работала над книгой около десяти лет и стремилась исследовать возможные пути женской независимости в современном мире.

Лауреат получит премию в размере 15 тысяч долларов, остальные финалисты – по 5 тысяч.

Церемония вручения награды состоится 6 мая в библиотеке Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне.

Премия PEN/Faulkner, учрежденная в 1980 году, считается одной из наиболее престижных литературных наград США и присуждается независимо от коммерческого успеха книги.