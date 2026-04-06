Ноа Кирел выступит на церемонии Премии Израиля вместе с внучкой Дональда Трампа

Певица Ноа Кирел, представлявшая Израиль на "Евровидении" в 2023 году, может выступить на церемонии вручения Премии Израиля вместе с Арабеллой Кушнер – внучкой Дональда Трампа и дочерью Иванки Трамп и Джареда Кушнера. Об этом сообщает Ynet/

По данным источников издания, Кирел исполнит музыкальный номер с танцем, в котором примет участие Арабелла. Конкретная композиция пока не раскрывается, однако организаторы рассчитывают сделать выступление сюрпризом для президента США.

Ожидается, что Дональд Трамп может посетить церемонию в качестве почетного гостя и получить Премию Израиля за вклад в мир. Ранее президент США подтвердил свое возможное участие в церемонии награждения премией, которая состоится в День Независимости 22 апреля, однако его участие, как и проведение мероприятия в запланированном формате, зависит от возможного прекращения боевых действий.

Также среди гостей ожидаются другие члены семьи Трампа, включая Кай Трамп, а также президент Аргентины Хавьер Милей, который, как ожидается, откроет посольство своей страны в Иерусалиме.

Подготовка к мероприятию продолжается на фоне неопределенности, связанной с текущей ситуацией безопасности, однако в Израиле рассчитывают на его проведение при участии зарубежных лидеров.