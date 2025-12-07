Умер Мартин Парр, классик документальной фотографии

В возрасте 73 лет скончался британский фотограф-документалист Мартин Парр. О его смерти сообщили Martin Parr Foundation и агентство Magnum Photos, членом которого он был с 1994 года.

Сообщается, что Парр умер 6 декабря у себя дома в Бристоле.

По данным британских СМИ, в 2021 году у Парра диагностировали онкологическое заболевание.

Парр прославился как автор ярких, ироничных и одновременно очень точных визуальных исследований повседневной жизни – прежде всего британского общества и его классовой структуры. Его знаковые проекты включают серии The Last Resort, The Cost of Living, Small World и Common Sense, которые оказали серьезное влияние на развитие цветной документальной фотографии.

Мартин Парр родился 23 мая 1952 года в Эпсоме (Суррей), фотографией увлекся под влиянием деда-фотоэнтузиаста. Он учился в Manchester Polytechnic, а затем десятилетиями работал как независимый фотограф, совмещая съемку с преподаванием. В 1990-е годы его вступление в Magnum Photos сопровождалось дискуссиями внутри агентства, но позже он сам возглавил Magnum в качестве президента (2014-2017).

В 2015 году Парр основал в Бристоле Martin Parr Foundation, где собраны его архив, большая коллекция британской и ирландской фотографии и выставочное пространство. Фонд сообщил, что будет вместе с Magnum Photos заниматься сохранением и популяризацией его наследия.

Работы Мартина Парра входят в коллекции крупнейших музеев мира, включая Tate и Музей искусств Чикаго, а его визуальный язык – сочетание насыщенного цвета, "макро"-взгляда на детали и социальной иронии – уже при жизни считался классикой современной документальной фотографии.