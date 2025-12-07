Умер украинский режиссер Вячеслав Криштофович, снявший фильм "Одинокая женщина желает познакомиться"

В Киеве в возрасте 78 лет скончался кинорежиссер и сценарист Вячеслав Криштофович. О его смерти сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве, окончил режиссерский факультет киевского института имени Карпенко-Карого и с 1970-х работал на киностудии имени Довженко. Он считается одной из ключевых фигур украинского и позднесоветского кино, чьи фильмы регулярно представляли Украину на международных кинофорумах.

Наибольшую известность режиссеру принесли картины "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ребро Адама", "Автопортрет неизвестного", а также фильм "Приятель покойника", снятый уже в независимой Украине.

Криштофович был заслуженным деятелем искусств Украины, лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко и премии "Золотая Дзига" (2018).