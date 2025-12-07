BBC вводит обязательный курс по антисемитизму для всех сотрудников
Уходящий с поста генеральный директор Британской корпорации BBC Тим Дейви объявил о запуске обязательного курса по антисемитизму для всех сотрудников корпорации. На прохождение онлайн-модуля работникам отводится шесть месяцев, а новым сотрудникам – 28 дней с момента начала курса. Курс разработан в сотрудничестве с организациями, которые работают над преодолением антисемитизма, – Jewish Staff Network, Antisemitism Policy Trust и Community Security Trust. Дейви пояснил, что Академия BBC на протяжении нескольких месяцев разрабатывала новую антидискриминационную программу, начиная с онлайн-модулей по антисемитизму и исламофобии.
"Я уверен, что все отнесутся к этому обучению серьёзно и с полной отдачей, чтобы BBC оставалась образцом инклюзивного и толерантного рабочего места", – цитирует Дейви издание "BBC – для всех, и для нас принципиально важно, чтобы каждый, кто здесь работает, чувствовал, что он на своём месте. Как организация, мы едины в противостоянии любой форме дискриминации, предубеждения или нетерпимости", – добавил Дейви. Решение последовало после того, как более 200 еврейских сотрудников BBC, а также подрядчики, поставщики и участники программ обвинили совет директоров корпорации в игнорировании призывов провести расследование предполагаемого антисемитизма. В курс включены реальные примеры проявлений антисемитизма в современном обществе. Одновременно BBC Academy создаёт обновлённую линию антидискриминационных тренингов: помимо модуля по антисемитизму, в феврале должен быть запущен онлайн-курс по исламофобии. Инициативу приветствовал Совет депутатов британских евреев (Board of Deputies), представители которого на этой неделе встречался с руководством BBC для обсуждения вопросов антисемитизма в корпорации, работы новостной службы BBC Arabic и освещения событий на Ближнем Востоке. Президент Совета Фил Розенберг заявил, что в последние 18 месяцев диалог с корпорацией был сосредоточен на "срочной необходимости изменений как в культуре, так и в содержании". Он подчеркнул, что ключевым элементом такой трансформации является "корректное понимание современного антисемитизма, обеспечиваемое авторитетными организациями", и выразил надежду, что программа обучения в будущем будет распространена также на подрядчиков и поставщиков. При этом внутри корпорации прозвучала и критика. Один из старших сотрудников BBC отметил, что, хотя в курсе есть полезные материалы для нееврейских работников, он "почти не затронул слона в комнате – сионизм". По его словам, модуль ограничился констатацией того, что существует широкий спектр трактовок сионизма, и "упустил возможность ясно заявить, что сионизм – не расизм – убеждение, которым заражена служба BBC Arabic". Все эти нововведения стали следствием серьезного скандала вокруг корпорации, которую уличили в предвзятой подаче информации: из внутреннего доклада независимого советника ВВС по редакционным стандартам, который был опубликован в ноябре. Согласно докладу, в корпорации нарушили сразу несколько этических норм: намеренное искажение слов кандидата в президенты США Дональда Трампа,намеренное преуменьшение ущерба, нанесенного Израилю во время войны. В докладе говорится, что коропорация "продвигала ложь ХАМАСа" в освещении войны в Газе. Сразу после публикации топ-менеджеры ВВС – гендиректор Тим Дэви и глава новостной службы корпорации Дебора Тернес – подали в отставку.
