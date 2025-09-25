Spotify удалил 75 млн спам-треков за последний год из-за фейковой музыки

Компания Spotify сообщила, что за последний год с платформы было удалено 75 миллионов спам-треков, так как инструменты ИИ открывают мошенникам новые возможности для создания поддельной музыки, пишет The Guardian. Крупнейший в мире стриминговый сервис объявил о строгих мерах по борьбе с нежелательным контентом, отметив, что рост мощных ИИ-инструментов совпал с необходимостью борьбы со значительным объемом спама.

ИИ-спам создает проблемы как для платформ, так и для музыкантов: каждое воспроизведение продолжительностью более 30 секунд приносит доход мошеннику и лишает законного исполнителя гонорара. Для сравнения, 75 миллионов спам-треков почти равны общему количеству треков в каталоге Spotify, насчитывающем 100 миллионов композиций. Платформа также предлагает около 7 миллионов подкастов и 350 000 аудиокниг.

Spotify уточнила, что спам-треки либо блокировались еще на этапе загрузки через существующую систему фильтрации, либо удалялись после идентификации как незаконные. Компания также анонсировала запуск фильтра музыкального спама, который будет выявлять пользователей, помечать их и блокировать рекомендации треков через алгоритмы платформы. Spotify отметила, что искусственный интеллект значительно упростил создание спам-контента, включая пародии на известных исполнителей, сверхкороткие треки и массово генерируемую искусственную музыку – от инструментальных композиций для медитации до копий популярных песен.

Компания с почти 700 миллионами пользователей заявила, что, несмотря на рост злоупотреблений контентом, созданным с помощью ИИ, это не влияет на привычки слушателей и выплаты артистам. В прошлом году Spotify выплатил 10 миллиардов долларов в виде роялти, хотя размер таких выплат нередко вызывает споры между платформой и музыкантами. В 2023 году сервис ввел правило, по которому для начисления роялти трек должен быть прослушан более 1000 раз, что, по словам компании, помогло ограничить деятельность мошенников.

Кроме того, Spotify ужесточает контроль над дипфейками: они допускаются только с согласия исполнителя, от имени которого создается контент. Платформа также активно борется с мошенниками, загружающими дипфейковые треки на страницы известных артистов.