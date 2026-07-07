Гарри Стайлз получил мировой рекорд Гиннесса по самому длинному забегу на стадионе Уэмбли

Гарри Стайлз установил новый мировой рекорд, отыграв 12 концертов подряд на лондонском стадионе "Уэмбли", пишет BBC. Все выступления прошли при полном аншлаге. Таким образом, музыкант побил предыдущий рекорд Coldplay, которые в 2025 году провели на стадионе серию из десяти концертов. Представитель Книги рекордов Гиннесса Уилл Манфорд отметил, что достижение Стайлза демонстрирует масштаб и культурное влияние его выступлений, а также особую связь артиста с поклонниками.

Во время выступления 32-летний певец вспомнил о своей карьере в One Direction и поблагодарил бывших участников группы – Найла Хорана, Луиса Томлинсона, Зейна Малика и Лиама Пейна. Стайлз подчеркнул, что без них и совместно пройденного пути он не оказался бы на сцене "Уэмбли". Особые слова певец посвятил Лиаму Пейну, который умер в 2024 году в возрасте 31 года.

Стайлз также вспомнил начало собственной музыкальной карьеры. По его словам, 16 лет назад именно неподалеку от "Уэмбли" его объединили с другими участниками One Direction в группу, которая впоследствии полностью изменила его жизнь. Артист признался, что каждый раз, возвращаясь в этот район Лондона, вспоминает события тех лет. После начала сольной карьеры в 2017 году Стайлз стал одним из самых успешных британских исполнителей. За это время он получил шесть премий Brit Awards, три Grammy Awards и две Ivor Novello Awards. В январе музыкант также выпустил свой четвертый студийный альбом Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

В честь нового рекорда руководство стадиона "Уэмбли" установило памятный баннер. В социальных сетях представители стадиона отметили историческое достижение музыканта словами: "12 шоу. Один рекорд. Место в истории "Уэмбли"".

Изначально Стайлз планировал провести на стадионе шесть концертов, однако из-за высокого спроса количество выступлений увеличили вдвое. При этом Лондон стал единственным британским городом в рамках нынешнего тура певца.