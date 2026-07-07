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Культура

Гарри Стайлз получил мировой рекорд Гиннесса по самому длинному забегу на стадионе Уэмбли

Звезды
Рекорды мира
время публикации: 07 июля 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 13:57
Гарри Стайлз получил мировой рекорд Гиннесса по самому длинному забегу на стадионе Уэмбли
Scott A Garfitt/Invision/AP

Гарри Стайлз установил новый мировой рекорд, отыграв 12 концертов подряд на лондонском стадионе "Уэмбли", пишет BBC. Все выступления прошли при полном аншлаге. Таким образом, музыкант побил предыдущий рекорд Coldplay, которые в 2025 году провели на стадионе серию из десяти концертов. Представитель Книги рекордов Гиннесса Уилл Манфорд отметил, что достижение Стайлза демонстрирует масштаб и культурное влияние его выступлений, а также особую связь артиста с поклонниками.

Во время выступления 32-летний певец вспомнил о своей карьере в One Direction и поблагодарил бывших участников группы – Найла Хорана, Луиса Томлинсона, Зейна Малика и Лиама Пейна. Стайлз подчеркнул, что без них и совместно пройденного пути он не оказался бы на сцене "Уэмбли". Особые слова певец посвятил Лиаму Пейну, который умер в 2024 году в возрасте 31 года.

Стайлз также вспомнил начало собственной музыкальной карьеры. По его словам, 16 лет назад именно неподалеку от "Уэмбли" его объединили с другими участниками One Direction в группу, которая впоследствии полностью изменила его жизнь. Артист признался, что каждый раз, возвращаясь в этот район Лондона, вспоминает события тех лет. После начала сольной карьеры в 2017 году Стайлз стал одним из самых успешных британских исполнителей. За это время он получил шесть премий Brit Awards, три Grammy Awards и две Ivor Novello Awards. В январе музыкант также выпустил свой четвертый студийный альбом Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

В честь нового рекорда руководство стадиона "Уэмбли" установило памятный баннер. В социальных сетях представители стадиона отметили историческое достижение музыканта словами: "12 шоу. Один рекорд. Место в истории "Уэмбли"".

Изначально Стайлз планировал провести на стадионе шесть концертов, однако из-за высокого спроса количество выступлений увеличили вдвое. При этом Лондон стал единственным британским городом в рамках нынешнего тура певца.

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