Известный исполнитель восточной музыки Ишай Леви скончался в возрасте 63 лет

Израильский певец Ишай Леви, исполнявший музыку в восточном стиле ("мизрахи") скончался в больнице в возрасте 63 лет после тяжелой болезни. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ишай Леви был одним из наиболее узнаваемых голосов восточной музыки в Израиле. Леви родился в 1953 году в Рош а-Аине в семье выходцев из Йемена. Музыкальную карьеру начал в конце 1970-х годов и вскоре стал одним из наиболее популярных исполнителей восточной музыки в Израиле. Особую популярность ему принесли песни "Раая" и "Ракди", ставшие классикой жанра.

Обладая узнаваемым голосом и яркой сценической манерой, Леви оказал значительное влияние на несколько поколений исполнителей и оставил заметный след в истории израильской музыки.

На протяжении десятилетий он выпустил десятки альбомов и множество хитов, завоевав широкую аудиторию как среди поклонников музыки "мизрахи", так и среди слушателей других жанров. Его творчество сыграло заметную роль в превращении музыки "мизрахи" из нишевого направления в одну из центральных частей израильской музыкальной культуры.

Несмотря на проблемы со здоровьем и личные кризисы, Ишай Леви неоднократно возвращался на сцену и продолжал творческую деятельность, сохраняя статус одного из наиболее значимых артистов в жанре музыки "мизрахи".

Смерть Леви стала заметной потерей для израильской музыкальной культуры. Его песни продолжают оставаться частью репертуара радиостанций и памяти нескольких поколений слушателей.