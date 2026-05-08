Известная певица Бонни Тайлер в тяжелом состоянии после операции

74-летняя валлийская певица Бонни Тайлер введена в медикаментозную кому после экстренной операции на кишечнике в больнице португальского Фару, ее состояние остается тяжелым.

Госпитализация произошла незадолго до запланированных европейских концертов, включая выступления на Мальте и в Германии в мае.

Представитель Тайлер заявил, что операция "прошла хорошо", однако позднее сообщил, что певицу погрузили в искусственную кому. Семья и команда певицы попросили уважать частную жизнь и пообещали сообщать о состоянии ее здоровья.

Португальские СМИ сообщали, что Тайлер была госпитализирована после перфорации кишечника. The Sun и Welt со ссылкой на местные публикации пишут, что она находится в отделении интенсивной терапии, подключена к аппарату ИВЛ.

Бонни Тайлер известна по хитам "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache", "Holding Out for a Hero" и многим другим песням.