Неделя в кино: премьеры октября – четыре сериала и Оззи Осборн

Как это часто бывает, большие стриминги именно в октябре начинают показ своих самых хитовых сериалов. У такого графика сразу несколько причин – во-первых, закончился сезон летних каникул и отпусков, весь мир (кроме Израиля, который как раз погружается в серию праздников) возвращается к рабочей рутине, развеять и украсить которую приятно вечерним просмотром сериалов. Во-вторых, премии – если сериал запускается осенью, то к наградному сезону его уже успеют посмотреть, обсудить, поругать и похвалить, а значит, у него больше шансов поучаствовать в сезонной гонке. В-третьих, хотя стриминги и не привязаны к телевизионным графикам, они стараются составить конкуренцию традиционным телеканалам, подкапливая титульные проекты к осени, чтобы "зацепить" зрителя и увеличить количество подписчиков. Итого в октябре выходит такое количество ожидаемых сериалов, что хватит на ближайшие полгода.

"Красная тревога"

Конечно, для израильтян самой трудной премьерой октября, который навсегда останется травмой и болью, станет сериал "Красная тревога", которую в Израиле покажут под названием "Первый свет". Четырехсерийный фильм рассказывает о событиях 7 октября, каждая серия посвящена судьбам тех, кто пережил атаку террористов ХАМАСа на юг Израиля. О проекте стало известно еще в декабре, когда постоянный продюсер Квентина Тарантино Лоуренс Бендер приступил к работе. Авторы сериала провели десятки интервью с выжившими в резне 7 октября, родственниками заложников и теми, кто спасал. Получилась история, которую важно рассказать всему миру, – может быть, в художественном изложении миру будет понятнее, что израильтяне пережили два года назад. Сериал в итоге покажут сначала в Израиле – 3 октября на 12 канале, а 7 октября в годовщину атаки в США – на канале Paramount+. И если американская премьера ощущается как важная и необходимая для той самой "асбары" (разъяснения), о провале которой мы говорим ежедневно, то премьера в Израиле вызвала споры в Израиле. Родственники погибших просят ее отменить, не желая, чтобы художественный сериал о 7 октября создан слишком рано, что это "обесценивание и коммерциализация боли", что, наконец, даже трейлер вызывает болезненную ретравматизацию у переживших трагедию израильтян и родных погибших. С утверждением этим сложно не согласиться. Судя по трейлеру, у авторов сериала Лиора Хефеца и Рут Эфрони получилось. И оттого тем более тревожно за всех нас, живущих по-прежнему внутри 7 октября – когда заложники все еще не вернулись, мы читаем в новостях страшное "разрешено к публикации". На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступал в ООН и демонстрировал QR-код, по которому можно посмотреть тот самый "фильм ужасов", составленный из видео с нательных камер террористов, которые не просто убивали и насиловали, но и снимали свои зверства. В Израиле просмотр недоступен. И наверное, если взвесить все аргументы "за" и "против" показа сериала "Красная тревога" в Израиле, я для себя решу, что пока не буду его смотреть.

"Никто этого не хочет", 2 сезон

Netflix выпускает второй сезон ромкома "Никто этого не хочет" с Адамом Броди и Кристен Белл – историю о том, как реформистский раввин полюбил американку. И хотя это, пожалуй, самый очаровательный проект минувшего сезона, даже эта невинная история вызвала ожесточенные споры. Многие в Израиле увидели в этом шоу схематизм и стереотипизацию. Ну конечно, когда в истории появляется доминантная еврейская мама, сразу возникает подозрение в антисемитизме ее авторов, а готовность главного героя бросить все, чтобы быть со своей возлюбленной, – это поверхностный взгляд на иудаизм. И бедной создательнице сериала Эрин Фостер, которая написала сценарии о собственном опыте, так что обвинить ее в антисемитизме как минимум смешно, пришлось оправдываться. Между тем, первый сезон занял первое место среди ромкомов на Netflix по количеству просмотров (90 миллионов часов), получил номинации на "Эмми" и на "Золотой глобус", на сайте Metacritic получил 73 балла из 100, что означает "всеобщее признание", а на Rotten Tomatoes его рейтинг 94%. Так что второй сезон все ждут с нетерпением. Подозреваю, что тайком даже те, кто предпочел выискивать в "Никто этого не хочет" антисемитизм, вместо того чтобы насладиться обаятельным шоу с отлично прописанными диалогами и невероятной химией между Адамом Броди и Кристен Белл.

"Оно: добро пожаловать в Дерри"

Режиссер Андрес Мускетти, который в 2017 году представил новую экранизацию книги Стивена Кинга "Оно", представляет приквел знаменитой истории в формате сериала. Страшного клоуна Пеннивайза снова сыграет Билл Скарсгард. Действие разворачивается за 27 лет до событий книги – в 1962 году в маленьком городке Дерри. Как это обычно бывает с маленькими городками, именно здесь скрывается истинное зло. В Дерри начинают пропадать дети, и дети же начинают вести расследование.

"Монстры", 3 сезон

Еще одно страшное и очень ожидаемое шоу октября – третий сезон культовой антологии о знаменитых убийцах "Монстры". На этот раз в центре сюжета серийный убийца, который делал маски из кожи своих жертв, Эд Гин. Главная роль досталась Чарли Ханнэму, который и правда чем-то похож на одного из самых известных убийц в США. Эд Гин становился прототипом самых разных киноманьяков – от "Техасской резни бензопилой" до "Психо". Но его реальную историю в подробностях экранизируют впервые. Как и предыдущие два сезона шоу это будет не только портрет убийцы, но и собственное исследование его личности от авторов сериала.

Напомним, что первый сезон проекта Райана Мерфи был посвящен Джеффри Дамеру, а второй – братьям Менендес. После выхода шоу в США возобновились слушания по делу братьев Менендес, приговоренных к пожизненному заключению за убийство своих родителей. Но пока по делу не вынесено окончательное решение, а братьев оставили за решеткой.

Ozzy: No Escape From Now

И наконец документальная лента Ozzy: No Escape From Now на Paramount+, которая рассказывает о великом и ужасном Оззи Осборне, чья смерть в этом году потрясла миллионы поклонников. Ранее, кстати, родные Осборна попросили отложить премьеру документального проекта о музыканте на BBC. А вот Paramount+ свою историю все-таки покажет. Фильм рассказывает о том, как последние шесть лет жизни Оззи Осборн боролся с тяжелыми последствиями печально известного падения музыканта в 2019 году, о борьбе с болезнью Паркинсона и о музыке, которая спасала его все эти годы. Автор картины – лауреат премии BAFTA Таня Александр. В работе над фильмом участвовали члены семьи Осборн.