В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умер актер Иван Краско

На 95-м году жизни умер Иван Иванович Краско, российский актёр театра, кино и озвучивания, народный артист Российской Федерации (1992). Об этом в соцсетях сообщил публицист Николай Подосокорский.

В 1961 году он начал работать в Большом драматическом театре под руководством Г.А. Товстоногова. В 1965 году перешёл в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где работал до 2021 года.

За свою карьеру сыграл в более 100 фильмах, среди которых: "Балтийское небо" (1960), "Похищение чародея" (1980), "Эскадрон гусар летучих" (1980), "Россия молодая" (1981-1982), "Господин оформитель" (1988), "Афганский излом" (1991), "Улицы разбитых фонарей 2" (1999), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Мастер и Маргарита" (2005), "Тарас Бульба" (2009) и др.

Автор книг воспоминаний "Мой друг Пётр Шелохонов" (2009) и "Байки. И не только" (2010).