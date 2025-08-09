"Закованная в броню": песня военных ансамблей ЦАХАЛ от лица жен солдат

Военные ансамбли Армии обороны Израиля выпустили песню "עטופה בשיריון" ("Закованная в броню"). Автором текста выступила Шани Паула Цури, жена генерала-лейтенанта Элада Цури, командовавшего 7-й бригадой ЦАХАЛ в войне "Железные мечи".

Цури был одним из тех, кто сражался с террористами 7 октября в районе кибуца Беэри; в дальнейшем вооружённые силы под его началом действовали как в секторе Газа, так и на северном фронте, в Ливане.

По словам Шани Цури, текст композиции основан на реальном опыте женщины, которая долгие месяцы ждёт возвращения мужа с фронта. В клипе на композицию снялись другие жёны и подруги бойцов ЦАХАЛа.

Музыку песни "עטופה בשיריון" написали Ор Мильшток и Омри Кастен, продюсером выступил Амос бен Давид. Основные вокальные партии исполняют капрал Юваль Шакед и рядовая Наоми Шапира, на гитаре – сержант Ури Йекутиели.