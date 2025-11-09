Мерил Стрип и Сигурни Уивер сыграют в фильме израильского режиссера

Голливудские актрисы Мерил Стрип и Сигурни Уивер сыграют главные роли в новом американском триллере "Полезные идиоты, постановкой которого занимается израильский режиссёр, номинант на "Оскар" Йосеф Сидар ("Бофор", "Сноска"). Об этом сообщает Variety.

"Полезные идиоты" рассказывает о журналистке Диане Кассел (Стрип), которая освещает рынок элитной недвижимости Нью-Йорка. Она вынуждена писать хвалебные материалы о богатых и влиятельных бизнесменах, хотя мечтала заниматься настоящей журналистикой. Когда ей в руки попадает сообщение о необычной продаже нового пентхауса, Кассел начинает собственное расследование. В центре этого расследования – загадочный олигарх, который держит в руках весь Манхэттен и другие богатые районы города. Постепенно раскручивая запутанную интригу, Кассел понимает, что вскрыла не просто схему бизнес-махинаций, но и сложную коррупционную сеть. Фильм называют "провокационным", поскольку президент США Дональд Трамп владеет множеством объектов в Нью-Йорке.

Сценарий фильма Сидар написал вместе с продюсером Шахаром Бар-Оном ("60 минут").