В возрасте 68 лет умер народный артист России Владимир Симонов

В субботу, 8 ноября, в возрасте 68 лет умер популярный актер Владимир Симонов – народный артист России, сыгравший во множестве фильмов, сериалов и спектаклей. О его смерти сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил.

Российские СМИ пишут, что причиной смерти артиста стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне – Самарской) области. По окончании средней школы в 1974 году приехал в Москву и попытался поступить в Театральное училище имени Б.Щукина, но, успешно пройдя творческие испытания, не смог сдать экзамен по русскому языку и литературе (сочинение) и вынужден был вернуться домой. Два года проучился в Куйбышевском институте культуры на отделении режиссуры народного театра. В 1976 году поступил в Щукинское училище на курс А.Казанской, по окончании которого вместе со своими однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1983 году принял предложение Олега Ефремова перейти во МХАТ, где проработал шесть лет. В 1989 году вернулся в Театр имени Вахтангова, в котором служил до своей смерти.

В 1987-1989 годах участвовал в постановках Владимира Мирзоева в Театре-студии "Домино" в Творческих мастерских при Союзе театральных деятелей. Позже сотрудничество с Мирзоевым продолжилось на сцене Театра имени Станиславского.

С начала 1990-х годов Владимир Симонов много играл в спектаклях театра "Et Cetera", театра Наций и антрепризах.

Снимался в кино с 1981 года. Сыграл более 150 киноролей. В том числе играл в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Перевал Дятлова", и "Чернобыль".

Умер 8 ноября 2025 года в Москве.