Исследование показало наличие кокаина и кофеина в акулах, обитающих на Багамах

Согласно данным ScienceDirect, в морских водах, особенно в туристически развитых районах, выявляются вещества, такие как кокаин и обезболивающие препараты, которые относятся к загрязняющим веществам и вызывают растущую озабоченность.

В исследовании были проанализированы 82 акулы, и у 23 из них обнаружили четыре соединения, способные вызывать хронический эндокринный некроз: парацетамол, диклофенак, кокаин и кофеин. Для анализа были отловлены пять видов акул: лимонная, атлантическая акула-нянька, черноперая, карибская рифовая и тигровая.

Хотя случаи обнаружения кокаина у акул уже известны (в 2024 году более десяти акул у побережья Бразилии дали положительный результат), это исследование стало первым в мире, где зарегистрировано наличие кофеина и парацетамола у любых акул, а также первым случаем обнаружения диклофенака и кокаина у акул с Багамских островов – региона, который обычно считают нетронутым. Кроме того, исследователи отметили, что у акул с выявленными загрязняющими веществами наблюдались изменения в уровнях триглицеридов, мочевины и лактата по сравнению с животными без таких веществ.