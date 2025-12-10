Люди зрелого возраста хорошо обучаются, но им не подходит учеба на основе лекционных курсов

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима показали, что лекционные курсы – неудачный способ обучения для людей старшего возраста. Гораздо лучше работает живое обсуждение материала.

Обучение в зрелом и пожилом возрасте не только возможно, но и важно для качества жизни: оно улучшает память, эмоциональное состояние и дает ощущение осмысленности существования. Новое исследование, опубликованное в журнале Educational Gerontology показывает, что люди старшего возраста гораздо лучше учатся через активное, содержательное обсуждение материала, который кажется им релевантным. Традиционный метод обучения через лекции не подходит пожилым людям, поскольку требует хорошей памяти и часто кажется неактуальным.

Исследование опирается на более раннюю работу той же команды. Опрос девятнадцати женщин старшего возраста показал неожиданный результат: вопреки стереотипам участницы опроса чувствовали, что учеба в старшем возрасте дается им лучше, чем в любой другой период жизни. Участницы опроса отмечали более глубокое понимание материала, поскольку усвоению помогает богатый предыдущий опыт.

Соавтор работы профессор Анат Зохар говорит: "Мы учим людей старшего возраста неправильно. Доминирующая модель – это по-прежнему лекция, но она построена на предположениях, которые просто не работают для пожилых учащихся. Во-первых, она в основном опирается на запоминание, а как раз память – это та способность, которая с возрастом снижается. Во-вторых, лекция не связывает новые идеи с богатыми знаниями и жизненным опытом, которыми уже обладают пожилые люди, а это их главный учебный ресурс".

Ученые отмечают, что пожилой возраст – это время настоящей психологической глубины. Когда образование использует мотивации пожилых людей, такие как поиск смысла, связей и самопознание, оно становится максимально эффективным.

Только в США рынок непрерывного образования оценивается в $66,9 миллиарда в 2024 году, и ожидается его рост до $96 миллиардов к 2030 году. Но значительная часть этих денег все еще инвестируется в традиционные лекционные форматы.