Пентагон объявил о внедрении в свою структуру специальной версии ChatGPT

Пентагон объявил о новом этапе внедрения генеративного ИИ: в военную платформу GenAI.mil добавят специальную версию ChatGPT в рамках партнерства с OpenAI.

Как указано в официальных сообщениях, решение рассчитано на работу в не засекреченном контуре военного министерства, в авторизованной госинфраструктуре с отдельными мерами защиты данных.

По заявленным целям, ChatGPT будет использоваться для повседневных задач – подготовки документов, аналитической поддержки и ускорения рабочих процессов в подразделениях.

Американские профильные издания подчеркивают, что речь идет об интеграции в уже действующую платформу, которой пользуются структуры всех видов вооруженных сил США.

Нынешний шаг продолжает более широкий курс Вашингтона на масштабирование ИИ в госаппарате и оборонном секторе: ранее OpenAI уже запускала отдельные госпродукты (ChatGPT Gov) и получила оборонный контракт через CDAO на прототипы "frontier AI" для задач национальной безопасности.

На этом фоне в Пентагоне формируется мультивендорная модель GenAI.mil: ранее в платформу уже интегрировали решения от других крупных ИИ-компаний, а подключение ChatGPT рассматривается как расширение инструментов, а не как замена существующих систем.