Китай впервые успешно вернул ускоритель ракеты для повторного использования

Китай впервые успешно провел испытание системы возвращения ускорителя ракеты орбитального класса. Как сообщают Reuters и AP, испытание было проведено с ракетой Long March 10B, запущенной с острова Хайнань.

После отделения от верхней ступени ускоритель вернулся к Земле и примерно через шесть минут был захвачен на морской платформе с помощью специальной сетевой системы.

В отличие от ракет SpaceX Falcon 9, которые садятся на опоры, китайская система использует "крюки" на ускорителе и сеть, закрепленную на офшорной платформе.

В Китайской академии ракетной техники заявили, что такой подход позволяет упростить конструкцию ускорителя, снизить его массу и увеличить полезную нагрузку.

Long March 10B способен выводить на низкую околоземную орбиту не менее 16 тонн груза.

Успешное испытание стало важным шагом для китайской космической программы, которая пытается сократить отставание от SpaceX Илона Маска в сфере многоразовых ракет. Пекин рассматривает такие технологии как ключевые для удешевления запусков спутников и подготовки будущих пилотируемых миссий к Луне.