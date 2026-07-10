Колибри ускоряют эволюцию семейства ананасов

Ученые из Университета Рединга выяснили, что бромелиевые растения – семейства, к которому относятся ананасы и еще более 3700 видов растений, опыляемые колибри, образуют новые виды примерно в два раза быстрее, чем растения, которые опыляют пчелы, летучие мыши или мотыльки. Согласно результатам исследования, бромелии, опыляемые этими птицами, образуют новые виды со скоростью 2,77 вида за миллион лет. Для растений, которые зависят от других опылителей, этот показатель составляет 1,46 вида за тот же период.

Ученые отмечают, что первыми опылителями бромелиевых были пчелы и осы. Однако позднее разные представители этого семейства неоднократно переходили к опылению колибри, причем этот эволюционный процесс продолжается до сих пор. Особенно примечательно, что и колибри, и бромелиевые считаются относительно молодыми эволюционными группами. Значительная часть их современного разнообразия сформировалась всего за последние 20 миллионов лет – небольшой срок по эволюционным меркам.

По мнению исследователей, колибри могут играть роль своеобразного двигателя видообразования. Эти птицы обитают и питаются в том числе в горных районах, где растения растут небольшими изолированными группами, разделенными долинами и вершинами. Со временем такие популяции развиваются независимо друг от друга и могут превращаться в отдельные виды. Многие представители семейства бромелиевых зависят от колибри. Птицы питаются нектаром цветов, перенося на своем теле пыльцу с одного растения на другое. За миллионы лет форма и окраска цветов некоторых бромелий изменились, приспосабливаясь к такому способу опыления. Однако тесная связь между растениями и птицами создает дополнительные риски. Многие бромелии обитают в горных лесах, которые исчезают из-за сельского хозяйства и изменения климата. По оценкам ученых, до 81% видов могут находиться под угрозой исчезновения. Среди колибри примерно каждый десятый вид также находится под угрозой вымирания, а численность многих других сокращается.