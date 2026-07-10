Разработанный анализ слез помогает раскрыть неврологические нарушения

Ученые разработали недорогой датчик, который способен определять уровень дофамина по слезной жидкости. По мнению исследователей, в будущем такая технология может помочь диагностировать болезнь Паркинсона и другие неврологические заболевания без болезненных и инвазивных процедур.

Дофамин – один из ключевых нейромедиаторов, отвечающий за движение, обучение, мотивацию и эмоциональное состояние. Нарушение его уровня связано с рядом заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона, при которой концентрация дофамина постепенно снижается. Сейчас для оценки уровня дофамина обычно используют анализы крови, мочи или более сложные медицинские процедуры. Исследователи решили проверить, можно ли заменить их анализом слез, которые легко собрать быстро и безболезненно.

Ученые создали миниатюрный электрохимический датчик размером примерно с почтовую марку. Его основу составляет графен – материал с высокой электропроводностью, полученный с помощью лазерной обработки тонкой пластиковой пленки. Когда дофамин взаимодействует с поверхностью датчика, устройство фиксирует электрический сигнал, по которому можно определить концентрацию вещества. Во время испытаний исследователи добавляли различные концентрации дофамина в искусственные человеческие слезы. Датчик успешно определял как очень низкие, так и повышенные уровни вещества, сохраняя точность даже при наличии других компонентов, которые обычно содержатся в слезной жидкости.

По словам авторов работы, устройство способно выявлять изменения концентрации дофамина еще до того, как она значительно отклонится от нормы. Это может помочь обнаруживать неврологические нарушения на самых ранних стадиях и начать лечение до появления выраженных симптомов.