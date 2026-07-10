Ясин Буну - рекордсмен чемпионатов мира по отражению пенальти
время публикации: 10 июля 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 11:02
Сборная Марокко проиграла французам 0:2 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
Голкипер марокканцев Ясин Буну совершил 6 сэйвов и отразил пенальти.
С учетом послематчевых серий, ему в матчах чемпионатов мира били пенальти 9 раз. Забили только дважды.
Ясин Буну отразил четыре 11-метровых в матчах чемпионатов мира (это рекорд). Еще трижды соперники не попадали в ворота.
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