Ясин Буну - рекордсмен чемпионатов мира по отражению пенальти

Сборная Марокко проиграла французам 0:2 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Голкипер марокканцев Ясин Буну совершил 6 сэйвов и отразил пенальти.

С учетом послематчевых серий, ему в матчах чемпионатов мира били пенальти 9 раз. Забили только дважды.

Ясин Буну отразил четыре 11-метровых в матчах чемпионатов мира (это рекорд). Еще трижды соперники не попадали в ворота.