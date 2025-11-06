x
06 ноября 2025
Здоровье

Сканирование глаза может выявить риски для сердца

Исследования
Медицина
время публикации: 06 ноября 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 15:54

AP Photo/Jens Meyer

Новое исследование показало, что простое сканирование глаза может служить инструментом для выявления признаков риска сердечно-сосудистых заболеваний и биологического старения. Это открывает возможность обнаруживать и лечить проблемы со здоровьем на более ранних этапах. Работа исследователей из Великобритании и Канады стала еще одним подтверждением растущего числа данных о том, что состояние глаз отражает общее состояние организма.

Именно мелкие кровеносные сосуды в задней части глаза могут указывать на здоровье всей сосудистой системы. Ученым также удалось определить белки, которые, вероятно, участвуют в этих изменениях – в будущем на них можно будет воздействовать с помощью целевых методов лечения. Исследователи проанализировали данные 74 434 участников, включая сканы глаз и их генетическую информацию, и выяснили, что у людей с более простыми и менее разветвленными кровеносными сосудами в глазах наблюдается повышенный генетический риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот вывод был получен с помощью метода, известного как менделевская рандомизация, при котором исследователи используют генетические варианты – в данном случае связанные с риском сердечно-сосудистых патологий – вместо фактических проявлений болезни. Поскольку генетические факторы неизменны, это указывает на то, что сложность (или фрактальная структура) кровеносных сосудов связана не только с ускоренным биологическим старением и повышенным риском сердечных заболеваний, но, вероятно, имеет общие причины с этими процессами.

Анализ данных другой группы участников позволил исследователям выявить ряд белков – прежде всего MMP12 и рецептор IgG-Fc IIb. Эти молекулы, как предполагается, участвуют в воспалительных процессах и влияют на состояние кровеносных сосудов. В будущем они могут стать основой для профилактических методов лечения. Влияние на эти ключевые белки и воспалительные механизмы еще до появления серьезных заболеваний может стать значительным преимуществом для старшего населения и способствовать улучшению здоровья в старшем возрасте.

Здоровье
