У женщин более высокий генетический риск депрессии, показывает новое исследование

Новое исследование показало, что женщины имеют более высокий генетический риск развития депрессии. Работа, опубликованная в среду в журнале Nature Communications и считающаяся крупнейшим на сегодняшний день генетическим исследованием половых различий при тяжелой депрессии, выявила 16 генетических вариантов, связанных с депрессией у женщин, и 8 – у мужчин.

Исследование, проведенное австралийским Медицинским исследовательским институтом QIMR Berghofer, также показало, что многие варианты, влияющие на развитие депрессии, общие для обоих полов. Тем не менее у женщин наблюдается более высокий генетический риск, что может быть связано с особенностями женских вариантов генов. В работе рассматриваются различные объяснения, включая поведенческие, экологические и биологические факторы. Например, мужчины реже обращаются за помощью, что приводит к недодиагностированию депрессии, а женщины чаще сталкиваются с сексуальным и межличностным насилием.

Авторы подчеркивают, что все эти факторы вместе указывают на необходимость "многогранного подхода" к изучению механизмов депрессии, но предполагают, что "важную роль в биологических различиях могут играть генетические особенности". Ученые проанализировали ДНК пяти международных когорт из Австралии, Нидерландов, США и двух из Великобритании. В исследование вошли 130 471 женщина и 64 805 мужчин с тяжелой депрессией, а также 159 521 женщина и 132 185 мужчин без диагноза.

Кроме того, они обнаружили, что у женщин генетическая связь между депрессией и метаболическими показателями, такими как индекс массы тела и метаболический синдром, оказалась сильнее, чем у мужчин с аналогичными признаками. Авторы отметили, что в исследовании участвовало примерно в два раза больше женщин с депрессией, чем мужчин, и провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что различия в результатах не объясняются размером выборки. Они также признали ограничение исследования: анализ проводился только на представителях европейского происхождения, что сужает возможность переноса выводов на другие популяции.