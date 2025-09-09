Опубликована "Красная книга" пресмыкающихся: исчезающие в Израиле виды

Управление природы и парков опубликовало "Красную книгу", в которой перечислены виды пресмыкающихся, находящихся под угрозой исчезновения. В "Красной книге", доступ к которой открыт по ссылке на специальном сайте, перечислены редкие и исчезающие виды пресмыкающихся, а также дается актуальная картина риска их вымирания и рекомендации по охране.

В "Красную книгу" внесены 92 вида и подвида, обитающих в Израиле, из них 41 вид змей, 45 – ящерицы, два вида пресноводных черепах, два вида сухопутных черепах и два вида морских черепах, которые откладывают яйца на побережьях Израиля.

5% пресмыкающихся, обитающих в Израиле, находятся в критической опасности исчезновения. 34% находятся под угрозой исчезновения, будущее 13% видов под угрозой. Состояние 8% видов пресмыкающихся характеризуется как "низкая степень риска". 33% не находятся в зоне риска, и для 7% видов не удалось собрать достаточно данных, чтобы оценить их состояние в Израиле.

В Израиле закрепились и активно размножаются некоторые инвазивные виды пресмыкающихся, такие как коричневый анолис, стенной кольчатый геккон, египетский голопалый геккон и красноухая пресноводная черепаха. Они угрожают местным видам и конкурируют с ними за ресурсы. Отмечается, что для инвазивных видов оценка риска не проводилась.

Из 41 вида обитающих в Израиле змей два вида (гадюка Борнмюллера, или хермонская гадюка, а также четырехполосый полоз) находятся в критической опасности исчезновения. Девять видов – под угрозой исчезновения, будущее восьми видов под угрозой, четыре вида змей находятся в зоне низкого риска. 14 видам опасность не угрожает, и в отношении четырех видов не удалось собрать достаточно данных.

Из шести обитающих на территории и в акватории Израиля черепах пять находятся под угрозой исчезновения: морская черепаха логгерхед, зеленая морская черепаха, сухопутная черепаха пустыни Негев, средиземноморская сухопутная черепаха и мягкотелая черепаха. Не угрожает опасность исчезновения обыкновенной болотной черепахе (Mauremys rivulata).

Из 45 видов обитающих в Израиле ящериц в критической опасности находятся три вида: ящерица Кульцера, беэр-шевская гребнепалая ящерица и ящерица Шрайбера. 18 видов ящериц находятся под угрозой исчезновения, будущее четырех видов – под угрозой. Три вида ящериц находятся в зоне низкого риска, 16 видов не в зоне риска, и в отношении двух видов ящериц не удалось собрать достаточно данных.

В "Красной книге" можно прочесть о каждом из этих видов (на иврите) и посмотреть на фотографии обитающих в Израиле пресмыкающихся.

Первое издание "Красной книги" было опубликовано Управлением природы и парков в 2002 году, в ней оценивалось состояние млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных и рыб.