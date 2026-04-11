У женатых людей риск развития рака ниже

Новое исследование, проведенное в Комплексном онкологическом центре Сильвестера в Майами, охватило более 4 миллионов случаев рака в 12 штатах США и показало, что у взрослых, никогда не состоявших в браке, значительно выше риск развития некоторых видов рака, особенно среди мужчин. Это подчеркивает влияние социальных факторов на вероятность заболевания.

Анализ выявил, что люди, состоящие или состоявшие в браке, в целом имеют более низкий риск развития рака по сравнению с теми, кто никогда не был женат или замужем. Авторы подчеркивают, что это наблюдение не означает, что брак сам по себе предотвращает рак или что вступление в брак обязательно снижает риск заболевания. Однако наличие брака уже связано с более ранней диагностикой, лучшей выживаемостью, более сильной социальной поддержкой, большей экономической стабильностью и повышенной вероятностью соблюдения лечебного режима.

Ранее исследования почти полностью сосредотачивались на влиянии брака после постановки диагноза, а не на вероятности заболевания в целом. Чтобы это проверить, ученые проанализировали данные о раке и демографические показатели более чем 100 миллионов человек в период с 2015 по 2022 год. Рассматривались случаи злокачественных опухолей у людей в возрасте 30 лет и старше, а также сравнивались показатели различных видов рака в зависимости от семейного положения, с учетом пола, расы и возраста. Участников разделили на две группы: тех, кто состоял или состоял в браке (включая женатых, разведенных и овдовевших), и тех, кто никогда не был в браке. Исследование учитывало однополые браки, легализованные Верховным судом США в 2015 году. Каждый пятый участник никогда не состоял в браке.

Результаты показали, что у взрослых, никогда не состоявших в браке, риск развития рака был заметно выше. Для некоторых видов рака различия были особенно выраженными: у мужчин, никогда не состоявших в браке, рак анального канала встречался примерно в пять раз чаще, чем у женатых, а у женщин – рак шейки матки почти в три раза чаще, чем у состоявших или бывших в браке женщин.

Рак анального канала и рак шейки матки тесно связаны с инфекцией ВПЧ, поэтому эти различия, вероятно, отражают различия в воздействии вируса и доступности скрининга. Для других видов, таких как рак эндометрия и яичников, защита замужних женщин может быть связана с более частой многоплодной беременностью.

Мужчины и женщины демонстрируют разные тенденции. Мужчины, никогда не состоявшие в браке, примерно на 70% чаще заболевали раком по сравнению с женатыми, тогда как у женщин, никогда не состоявших в браке, риск был на 85% выше, чем у состоявших или бывших в браке. В целом брак приносит определенную пользу обоим полам, но мужчины чаще получают социальные и медицинские преимущества. В данном исследовании женщины, однако, получили от брака немного больше пользы с точки зрения снижения риска рака.

Наиболее выраженная связь между семейным положением и риском рака наблюдалась для опухолей, связанных с инфекциями, курением или употреблением алкоголя. У женщин сильнее всего эта связь проявлялась для рака репродуктивной системы, включая рак яичников и эндометрия. Связь между браком и раком была менее заметна для заболеваний, где хорошо работают программы скрининга, таких как рак молочной железы, щитовидной железы и простаты.

Исследователи также выявили различия по расе и семейному положению. У чернокожих мужчин, никогда не состоявших в браке, уровень заболеваемости раком был самым высоким. При этом женатые чернокожие мужчины имели более низкий риск по сравнению с женатыми белыми мужчинами, что указывает на значительную защитную роль брака в этой группе.

Авторы исследования отмечают его ограничения. Например, люди, которые ведут более здоровый образ жизни, меньше курят и употребляют алкоголь, лучше заботятся о себе и более социально активны, с большей вероятностью вступают в брак, что может влиять на результаты. Тем не менее, связь между браком и снижением риска рака оказалась особенно заметной среди взрослых старше 50 лет, что позволяет предположить, что с возрастом и накоплением факторов риска преимущества брака становятся более очевидными.