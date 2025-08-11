Древние металлурги Израиля освоили производство бронзы 3000 лет назад

Археологи Хайфского университета обнаружили древнейшие свидетельства производства бронзы в Южном Леванте. Бронзу на месте памятника Эль-Ахват на севере Израиля выплавляли более 3000 лет назад.

Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Археологи, работающие на раскопках памятника Эль-Ахват в северном Израиле, обнаружили древнейшие известные свидетельства производства бронзы в южном Леванте в период раннего железного века (около 1150-950 годов до нашей эры). Ученые показали, что местные ремесленники производили бронзу из сырой меди и олова.

Более ранние работы показывали, что бронзолитейное дело в раннем железном веке в Леванте ограничивалось прибрежными городами и сводилось в основном к переплавке лома. Новое исследование показывает, что даже небольшие внутренние горные общины, такие как Эль-Ахват, играли значительную роль в региональной металлургии. Они получали сырье по сложным торговым сетям, связывавшим медные рудники с внутренними производственными центрами.

Исследовательская группа под руководством доктора Цили Эшель проанализировала коллекцию медных и бронзовых литейных брызг, фрагментов шлака и инструментов. Используя оптическую микроскопию, химический анализ и изотопный анализ свинца, ученые выявили четкие признаки производства бронзы – прямого сплавления меди с оловом. Изотопный анализ свинца показал, что медь доставлялась из двух древних горнодобывающих регионов: Файнана в современной Иордании и долины Тимна на юге Израиля. Некоторые образцы меди показали геологические характеристики, уникальные для формаций доломитового известкового сланца Файнана, другие соответствовали песчаниковым рудам Тимны.

"Наши находки заставляют пересмотреть экономический и политический ландшафт раннего железного века, – сказала доктор Эшель. – Они показывают, что общины, расположенные далеко от побережья, не были пассивными получателями готовых товаров, но активными участниками производственного процесса".