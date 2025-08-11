Европейцы видят свои народы жертвами нацистской оккупации и не помнят о коллаборационизме

Исследователи Университета Райхмана и Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце показали, что жители восьми европейских стран видят свои народы в годы нацистской оккупации как жертв или героев.

Работа опубликована в журнале Political Psychology.

Ученые провели опрос среди 5474 участников из Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, Литвы, Нидерландов, Польши и Украины. Участников просили оценить степень согласия с утверждениями по шкале от 1 до 7, где 1 соответствовало "Большинство людей в моей стране активно боролись против нацистов", 7 – "Население притесняло евреев". Несмотря на глубокие исторические различия между странами, исследователи обнаружили поразительно похожую картину национальной памяти.

Люди склонны рассматривать население своих стран как "жертв-героев" – тех, кто страдал под нацистским правлением, но при этом мужественно сопротивлялся. Широко распространено убеждение, что причиной коллаборационизма были страх и принуждение. Это убеждение широко закреплено в памяти, хотя документы ясно показывают, что правительства и большие группы населения многих стран активно сотрудничали с нацистами – предоставляли бюрократическую поддержку депортациям, принимали антисемитские законы и непосредственно участвовали в актах насилия.

Это первое исследование, систематически изучающее моральную оценку современными людьми исторической роли разных стран в период нацистской оккупации.

Исследование выявляет психологические механизмы, формирующие коллективную память. Центральным является то, как люди морально позиционируют свою нацию и роль национальной идентичности в истории. Подобные психологические паттерны, такие как тенденция снижать моральный дискомфорт через подчеркивание принуждения или сопротивления, подробно описаны и в исследованиях немецкого населения.

Результаты исследования показывают, что культуры национальной памяти формируются не только историческими фактами, но и глубоко укорененными психологическими потребностями. Стремление к моральной целостности и избегание дискомфорта мощно влияют на коллективные воспоминания, даже когда они противоречат историческим фактам.