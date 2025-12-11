Минздрав предупреждает: жидкое мыло MAXI не прошло проверки и не зарегистрировано

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о жидком мыле MAXI, которое продается в Израиле без предварительной проверки безопасности, а производитель этого косметического средства не известен минздраву и не зарегистрирован в реестре.

Минздрав напоминает, что использование продуктов, которые не получили лицензию и в отношении которых не была подана обязательная декларация перед выходом на рынок, может нанести ущерб здоровью. Рекомендуется также проверять, что косметические средства, которые вы используете, одобрены минздравом и не содержат дополнительных веществ, состав и безопасность которых не были проверены.

Наличие лицензий на косметические средства можно проверить в базе данных зарегистрированных для использования в Израиле средств, там же можно проверить, была ли подана декларация перед выходом на рынок.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в информационный центр минздрава "Коль а-Бриют" по телефону *5400.