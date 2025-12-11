x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав предупреждает: жидкое мыло MAXI не прошло проверки и не зарегистрировано

Минздрав
время публикации: 11 декабря 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 17:24
Минздрав предупреждает: жидкое мыло MAXI не прошло проверки и не зарегистрировано
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о жидком мыле MAXI, которое продается в Израиле без предварительной проверки безопасности, а производитель этого косметического средства не известен минздраву и не зарегистрирован в реестре.

Минздрав напоминает, что использование продуктов, которые не получили лицензию и в отношении которых не была подана обязательная декларация перед выходом на рынок, может нанести ущерб здоровью. Рекомендуется также проверять, что косметические средства, которые вы используете, одобрены минздравом и не содержат дополнительных веществ, состав и безопасность которых не были проверены.

Наличие лицензий на косметические средства можно проверить в базе данных зарегистрированных для использования в Израиле средств, там же можно проверить, была ли подана декларация перед выходом на рынок.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в информационный центр минздрава "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 марта 2025

Минздрав предостерегает от использования зубной пасты Colgate индийского производства
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 декабря 2024

Минздрав предупреждает: выпрямление волос может привести к почечной недостаточности
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 января 2023

Минздрав запретил использовать средства для выпрямления волос на основе глиоксиловой кислоты
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 мая 2020

Завод моющих средств в Ашкелоне выпускал контрафактный "алкоджель"