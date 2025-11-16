Израильский стартап готовит платформу для квантовой революции

Компания Classiq Technologies разработала платформу для автоматизации процесса создания квантовых алгоритмов. Компания привлекла более $200 миллионов, что стало рекордом для квантового софта.

Компания Classiq решает парадоксальную задачу: создает софт для компьютеров, которые еще не работают. Хотя квантовые вычисления обещают революцию – от разработки новых материалов до взлома шифров, написание программ для них остается чрезвычайно сложным. Платформа Classiq радикально упрощает этот процесс. Платформа трансформирует модели, созданные на высоком уровне, в оптимизированные квантовые схемы. Это сильно ускоряет процесс программирования.

Разработчики сделали дизайн алгоритмов независимым от их физической реализации. Такой софт может автоматически адаптироваться к различным типам квантового железа. Команда показала, как их метод снижает требования к числу кубитов на порядки, что критически важно для масштабирования квантовых вычислений.

Разработчики считают, что сегодня уже не стоит спрашивать "будут ли квантовые компьютеры", а надо понять "когда они появятся". Платформа работает с любыми облачными провайдерами, помогая быстро разрабатывать схемы с сотнями, тысячами или десятками тысяч кубитов. Среди клиентов Classiq уже есть BMW, Rolls-Royce и Toshiba, все эти гиганты готовятся к квантовой революции.

Глава компании Classiq Нир Минерби заявил: "Мы строим Microsoft квантовых вычислений". Платформа уже стала частью официальной учебной программы во многих ведущих университетах, формируя поколение специалистов, которые будут работать с квантовыми технологиями.

В ноябре Classiq привлекла $200 миллионов. Выручка компании утраивается ежегодно, и в ближайший год ожидается, что она составит десятки миллионов долларов.