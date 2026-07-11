Ученые обнаружили, как шмели показывают язык после приема сладкой пищи

Ученые из Австралии и Китая обнаружили необычную реакцию шмелей на приятную пищу. После еды насекомые многократно высовывали язык, причем чем слаще была пища, тем чаще они это делали. Исследователи предполагают, что таким образом шмели могут выражать удовольствие.

В экспериментах земляным шмелям предлагали обычную, соленую, горькую и сладкую воду с разной концентрацией сахара. Насекомые отказывались от простой, соленой и горькой воды, но охотно пили сладкие растворы. После этого они продолжали высовывать язык, а при более высокой концентрации сахара делали это чаще. Чтобы выяснить, связана ли такая реакция именно со сладким вкусом, ученые вызвали у шмелей обезвоживание. После этого насекомые начали пить обычную и соленую воду и также высовывали язык. Это показало, что реакция зависит не только от вкуса, но и от состояния самого шмеля.

В ходе следующих экспериментов исследователи попытались отделить желание получить пищу от удовольствия после ее употребления. Оказалось, что шмели могли продолжать пить сладкий раствор, но почти не высовывать язык после еды. Например, такая реакция наблюдалась у сытых насекомых или после того, как им сначала давали более сладкую пищу. Затем ученые проверили, как на поведение шмелей влияют различные вещества. Дофамин, октопамин и эндоканнабиноид анандамид повышали чувствительность насекомых к сахару. Однако только анандамид примерно вдвое увеличивал частоту высовывания языка после еды.

Исследователи пришли к выводу, что эта реакция может быть связана с оценкой удовольствия от пищи и отличаться от обычной мотивации получить еду. Похожее разделение между желанием получить пищу и удовольствием от нее ранее наблюдали у млекопитающих. При этом прямых доказательств того, что шмели действительно испытывают удовольствие, пока нет. Высовывание языка может иметь и другие объяснения – например, быть связано с ожиданием новой порции пищи или ее поиском. Поэтому для окончательных выводов потребуются дополнительные исследования.