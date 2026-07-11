Врожденные пороки сердца матери снижают когнитивные способности у детей

Исследователи выяснили, что дети женщин с врожденными пороками сердца чаще сталкиваются с трудностями в развитии к моменту поступления в школу. Такие выводы были сделаны после анализа данных более чем 250 тысяч детей, родившихся в канадской провинции Британская Колумбия с 1995 по 2016 год. В исследование вошли 456 детей, чьи матери имели врожденный порок сердца. Развитие оценивали по пяти ключевым направлениям: физическое здоровье, социальные навыки, эмоциональная зрелость, языковые и когнитивные способности, а также коммуникативные навыки. Детей относили к группе риска, если они демонстрировали низкие показатели как минимум в двух из этих областей.

Оказалось, что вероятность подобных трудностей у детей матерей с врожденными пороками сердца была на 28 процентов выше, чем у сверстников, чьи матери не имели такого диагноза. Наиболее выраженные различия наблюдались в сфере физического развития, общения, языка, обучения и социальных навыков. При тяжелых формах заболевания у матери риск возрастал почти в два раза. Ученые также проверили, связано ли это с преждевременными родами, которые чаще встречаются у женщин с врожденными пороками сердца. Однако оказалось, что недоношенность объясняет лишь небольшую часть выявленной зависимости – около восьми процентов. Это говорит о том, что важную роль могут играть и другие биологические, генетические или внешние факторы, которые еще предстоит изучить.

Авторы исследования подчеркивают, что выявленная "уязвимость развития" не означает наличие у ребенка диагностированного заболевания или нарушения развития. Речь идет лишь о повышенной вероятности возникновения трудностей, которые можно обнаружить на раннем этапе и при необходимости скорректировать с помощью дополнительной поддержки.

По мнению исследователей, результаты работы не должны восприниматься как повод отказываться от беременности женщинам с врожденными пороками сердца. Напротив, они указывают на необходимость более тщательного наблюдения за такими пациентками до беременности, во время вынашивания ребенка и после родов, а также раннего контроля за развитием детей, чтобы своевременно оказать им необходимую помощь.