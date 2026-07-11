Вдыхание аромата шоколада может облегчить тренировку

Запах шоколада может повысить эффективность силовых тренировок, выяснили ученые из Университета Малайи. В эксперименте мужчины, которые нюхали темный или молочный шоколад во время упражнений, смогли выполнить больше повторений, при этом тренировка не казалась им тяжелее обычного.

В исследовании приняли участие 23 здоровых мужчины в возрасте около 20-25 лет с умеренным уровнем физической подготовки. Перед экспериментом они не ели как минимум 10 часов, после чего выполняли разгибания ног на тренажере. Участников разделили на три группы. Первая нюхала растопленный темный шоколад с содержанием какао 90%, вторая – молочный шоколад с 60% какао, а третья получила воду в качестве контрольного образца. Воздействие запаха продолжалось по 30 секунд перед тренировкой и между подходами.

Ученые оценивали не только физические результаты участников, но и их чувство голода, сытости и желание поесть. Выяснилось, что запах темного шоколада снижал чувство голода и желание есть, а также усиливал ощущение сытости. Молочный шоколад подобного эффекта не оказывал, однако его запах участники оценили как более приятный. При этом оба вида шоколада помогли мужчинам улучшить результаты тренировки. Те, кто нюхал темный шоколад, в среднем выполнили примерно на 18 повторений больше, чем участники контрольной группы. Запах молочного шоколада позволил сделать примерно на девять дополнительных повторений.

Исследователи предполагают, что такой эффект может быть связан с ассоциациями, которые формируются у человека с определенными запахами пищи. Аромат темного шоколада может восприниматься мозгом как сигнал о сытной пище и создавать ощущение насыщения еще до еды. Молочный шоколад, в свою очередь, может повышать удовольствие от тренировки благодаря приятному запаху. По мнению ученых, ожидание еды способно вызывать в организме некоторые психологические и физиологические реакции, похожие на те, которые возникают после приема пищи. Это может влиять как на аппетит, так и на физическую работоспособность.